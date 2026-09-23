S&P 500-Papier General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte eine General Mills-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der General Mills-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 64.65 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die General Mills-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 154.679 General Mills-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35.45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’483.37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45.17 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für General Mills eine Börsenbewertung in Höhe von 18.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch