S&P 500-Papier General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in General Mills von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der General Mills-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren General Mills-Anteile an diesem Tag 49.15 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20.346 General Mills-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des General Mills-Papiers auf 36.19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 736.32 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 736.32 USD entspricht einer negativen Performance von 26.37 Prozent.

Der Marktwert von General Mills betrug jüngst 19.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch