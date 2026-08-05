General Mills Aktie 933225 / US3703341046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|General Mills-Anlage unter der Lupe
|
05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in General Mills von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in General Mills-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der General Mills-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren General Mills-Anteile an diesem Tag 49.15 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20.346 General Mills-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des General Mills-Papiers auf 36.19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 736.32 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 736.32 USD entspricht einer negativen Performance von 26.37 Prozent.
Der Marktwert von General Mills betrug jüngst 19.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu General Mills Inc.
Analysen zu General Mills Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.