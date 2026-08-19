S&P 500-Papier General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in General Mills von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit General Mills-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die General Mills-Aktie bei 60.13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.663 General Mills-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 63.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38.08 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 36.67 Prozent.

Jüngst verzeichnete General Mills eine Marktkapitalisierung von 20.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch