General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier General Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Dynamics von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in General Dynamics-Aktien gewesen.
Am 23.09.2025 wurden General Dynamics-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des General Dynamics-Papiers betrug an diesem Tag 323.20 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die General Dynamics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30.941 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der General Dynamics-Aktie auf 343.39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’624.69 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6.25 Prozent zugenommen.
General Dynamics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 95.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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