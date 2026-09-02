S&P 500-Papier General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Dynamics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das General Dynamics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das General Dynamics-Papier letztlich bei 226.37 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44.175 General Dynamics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’318.86 USD, da sich der Wert einer General Dynamics-Aktie am 01.09.2026 auf 369.41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63.19 Prozent zugenommen.

Am Markt war General Dynamics jüngst 100.70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch