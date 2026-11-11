S&P 500-Papier General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Dynamics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das General Dynamics-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das General Dynamics-Papier bei 168.55 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die General Dynamics-Aktie investiert hat, hat nun 0.593 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 218.00 USD, da sich der Wert eines General Dynamics-Papiers am 10.11.2026 auf 367.44 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 118.00 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für General Dynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 97.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch