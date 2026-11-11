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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Dynamics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in General Dynamics gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das General Dynamics-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das General Dynamics-Papier bei 168.55 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die General Dynamics-Aktie investiert hat, hat nun 0.593 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 218.00 USD, da sich der Wert eines General Dynamics-Papiers am 10.11.2026 auf 367.44 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 118.00 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für General Dynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 97.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu General Dynamics Corp.
Analysen zu General Dynamics Corp.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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