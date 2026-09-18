Generac Holdings Aktie 10683479 / US3687361044
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Generac von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Generac-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Generac-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 184.04 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Generac-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.543 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (207.23 USD), wäre die Investition nun 112.60 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 12.60 Prozent.
Der Generac-Wert an der Börse wurde auf 10.31 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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