S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Generac von vor 5 Jahren verloren

Die Generac-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 415.04 USD. Bei einem Generac-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.241 Generac-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Generac-Aktie auf 211.18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50.88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49.12 Prozent verringert.

Am Markt war Generac jüngst 12.87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch