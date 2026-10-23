S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Generac von vor 3 Jahren abgeworfen

Generac-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Generac-Papier bei 88.30 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Generac-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 113.250 Generac-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 188.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’293.32 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 112.93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Generac bezifferte sich zuletzt auf 11.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch