Generac Holdings Aktie 10683479 / US3687361044
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Generac von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Generac eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Generac-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 35.74 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27.980 Generac-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 216.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’062.12 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 506.21 Prozent angewachsen.
Generac markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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