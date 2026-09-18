S&P 500-Papier GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in GE HealthCare Technologies von vor 3 Jahren gekostet

Vor 3 Jahren wurden GE HealthCare Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 66.28 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die GE HealthCare Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 15.088 GE HealthCare Technologies-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 64.45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 972.31 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2.77 Prozent vermindert.

GE HealthCare Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch