S&P 500-Papier GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE HealthCare Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der GE HealthCare Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 74.17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 134.825 GE HealthCare Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’291.63 USD, da sich der Wert eines GE HealthCare Technologies-Papiers am 05.11.2026 auf 83.75 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 12.92 Prozent vermehrt.

GE HealthCare Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch