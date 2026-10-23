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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 62.70 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investierten, hätten nun 1.595 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers auf 293.54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 468.14 USD wert. Mit einer Performance von +368.14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der GE Aerospace (ex General Electric)-Wert an der Börse wurde auf 305.47 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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