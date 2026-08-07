GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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|GE Aerospace (ex General Electric)-Investment im Blick
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit GE Aerospace (ex General Electric)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 145.06 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.894 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 374.55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’582.02 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 158.20 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für GE Aerospace (ex General Electric) eine Börsenbewertung in Höhe von 396.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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