GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel hätte eine Investition in GE Aerospace (ex General Electric) von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in GE Aerospace (ex General Electric) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 14.08.2025 wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 269.70 USD. Bei einem GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37.078 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 13’371.89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 360.64 USD belief. Das entspricht einem Plus von 33.72 Prozent.
Zuletzt ergab sich für GE Aerospace (ex General Electric) eine Börsenbewertung in Höhe von 380.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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