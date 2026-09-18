GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Investment verdienen können.
Am 18.09.2023 wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile bei 93.66 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.676 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 313.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’346.75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +234.68 Prozent.
GE Aerospace (ex General Electric) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 324.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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