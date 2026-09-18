S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 3 Jahren eingefahren

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’568 -0.4%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9439 -0.2%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’386 1.0%  Bitcoin 66’494 5.5%  Dollar 0.8222 -0.2%  Öl 103.7 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Roche-Aktie tiefer: Eröffnung von neuem US-Forschungszentrum - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern erhalten
Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
Suche...
ETF Sparplan

GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

GE Aerospace (ex General Electric)-Anlage 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Investment verdienen können.

GE Aerospace
258.41 CHF -1.03%
Kaufen Verkaufen

Am 18.09.2023 wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile bei 93.66 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.676 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 313.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’346.75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +234.68 Prozent.

GE Aerospace (ex General Electric) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 324.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten