S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 3 Jahren eingefahren

Am 18.09.2023 wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile bei 93.66 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.676 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 313.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’346.75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +234.68 Prozent.

GE Aerospace (ex General Electric) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 324.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch