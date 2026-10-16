S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gartner von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Gartner-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Gartner-Aktie bei 354.94 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Gartner-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.282 Gartner-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Gartner-Aktie auf 207.31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 58.41 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 41.59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Gartner belief sich zuletzt auf 12.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch