Gartner Aktie 117812 / US3666511072
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gartner von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Gartner-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Gartner-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Gartner-Papier bei 241.12 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Gartner-Aktie investiert hat, hat nun 4.147 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 707.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 170.62 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 29.24 Prozent.
Der Marktwert von Gartner betrug jüngst 10.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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