S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gartner-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Gartner-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Gartner-Papier bei 351.83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 28.423 Gartner-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.09.2026 5’337.81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 187.80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46.62 Prozent.

Gartner war somit zuletzt am Markt 12.07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch