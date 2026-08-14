S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gartner von vor einem Jahr verloren

Am 14.08.2025 wurde das Gartner-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Gartner-Anteile bei 243.07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Gartner-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.411 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.08.2026 75.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 183.30 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 75.41 USD entspricht einer negativen Performance von 24.59 Prozent.

Gartner wurde am Markt mit 11.37 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch