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|Lukrative Gartner-Anlage?
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gartner-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Gartner-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Gartner-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 324.51 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gartner-Aktie investiert, befänden sich nun 3.082 Gartner-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 234.44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 722.44 USD wert. Damit wäre die Investition 27.76 Prozent weniger wert.
Am Markt war Gartner jüngst 13.85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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