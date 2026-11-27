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|Rentabler Gartner-Einstieg?
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gartner von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Gartner-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Gartner-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Gartner-Aktie letztlich bei 103.67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.965 Gartner-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 184.80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 178.26 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78.26 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Gartner einen Börsenwert von 11.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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