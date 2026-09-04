Gartner Aktie 117812 / US3666511072
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|Lohnendes Gartner-Investment?
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gartner-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Gartner-Investment gewesen.
Gartner-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 91.43 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.094 Gartner-Papiere. Die gehaltenen Gartner-Anteile wären am 03.09.2026 213.78 USD wert, da der Schlussstand 195.46 USD betrug. Mit einer Performance von +113.78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Gartner betrug jüngst 11.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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