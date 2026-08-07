Gartner Aktie 117812 / US3666511072
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gartner-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Gartner-Investment gewesen.
Gartner-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 94.95 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 105.319 Gartner-Papiere. Die gehaltenen Gartner-Anteile wären am 06.08.2026 19’464.98 USD wert, da der Schlussstand 184.82 USD betrug. Mit einer Performance von +94.65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Gartner betrug jüngst 11.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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