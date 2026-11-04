S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gap von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Gap-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Gap-Anteile bei 22.41 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 446.229 Gap-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 21.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’812.58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.87 Prozent verringert.

Der Marktwert von Gap betrug jüngst 7.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch