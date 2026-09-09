Gap Aktie 932450 / US3647601083
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gap von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Gap-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Gap-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24.10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.149 Gap-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 92.86 USD, da sich der Wert einer Gap-Aktie am 08.09.2026 auf 22.38 USD belief. Mit einer Performance von -7.14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Gap erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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