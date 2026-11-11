S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gap von vor 3 Jahren verdient

Gap-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Gap-Anteile letztlich bei 13.48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7.418 Gap-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 21.97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162.98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62.98 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Gap belief sich zuletzt auf 7.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch