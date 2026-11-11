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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gap von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Gap gewesen.
Gap-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Gap-Anteile letztlich bei 13.48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7.418 Gap-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 21.97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162.98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62.98 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Gap belief sich zuletzt auf 7.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Gap Inc.
Analysen zu Gap Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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