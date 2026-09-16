Gap Aktie 932450 / US3647601083
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gap von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Gap-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Gap-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11.20 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 89.286 Gap-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Gap-Aktie auf 20.43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’824.11 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 82.41 Prozent vermehrt.
Gap wurde am Markt mit 7.34 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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