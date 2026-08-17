S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Freeport-McMoRan-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde die Freeport-McMoRan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Freeport-McMoRan-Papier bei 34.71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.881 Freeport-McMoRan-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (66.49 USD), wäre die Investition nun 191.56 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 91.56 Prozent.

Der Freeport-McMoRan-Wert an der Börse wurde auf 95.54 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch