S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Freeport-McMoRan-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Freeport-McMoRan-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Freeport-McMoRan-Anteile an diesem Tag bei 35.01 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert hätte, hätte er nun 285.633 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’843.47 USD, da sich der Wert eines Freeport-McMoRan-Papiers am 30.10.2026 auf 62.47 USD belief. Mit einer Performance von +78.43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Freeport-McMoRan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 89.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch