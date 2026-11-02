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|Freeport-McMoRan-Anlage unter der Lupe
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Freeport-McMoRan-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Freeport-McMoRan gewesen.
Freeport-McMoRan-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Freeport-McMoRan-Anteile an diesem Tag bei 35.01 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert hätte, hätte er nun 285.633 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’843.47 USD, da sich der Wert eines Freeport-McMoRan-Papiers am 30.10.2026 auf 62.47 USD belief. Mit einer Performance von +78.43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Freeport-McMoRan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 89.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Freeport-McMoRan Inc
Analysen zu Freeport-McMoRan Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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