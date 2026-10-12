S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Freeport-McMoRan von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Freeport-McMoRan-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Freeport-McMoRan-Papier bei 34.61 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 288.934 Freeport-McMoRan-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Freeport-McMoRan-Aktie auf 73.69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’291.53 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 112.92 Prozent zugenommen.

Der Freeport-McMoRan-Wert an der Börse wurde auf 105.52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch