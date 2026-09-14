Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Freeport-McMoRan von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Freeport-McMoRan-Einstiegs gewesen.
Am 14.09.2021 wurde die Freeport-McMoRan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Freeport-McMoRan-Papier an diesem Tag bei 34.79 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Freeport-McMoRan-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28.744 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.09.2026 2’042.83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71.07 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 104.28 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Freeport-McMoRan einen Börsenwert von 101.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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