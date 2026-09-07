S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Freeport-McMoRan-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 07.09.2023 wurden Freeport-McMoRan-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39.76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.515 Freeport-McMoRan-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 182.92 USD, da sich der Wert einer Freeport-McMoRan-Aktie am 04.09.2026 auf 72.73 USD belief. Damit wäre die Investition 82.92 Prozent mehr wert.

Am Markt war Freeport-McMoRan jüngst 104.54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch