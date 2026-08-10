S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Freeport-McMoRan-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Freeport-McMoRan-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Freeport-McMoRan-Anteile bei 42.38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 235.960 Freeport-McMoRan-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’427.56 USD, da sich der Wert einer Freeport-McMoRan-Aktie am 07.08.2026 auf 69.62 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64.28 Prozent angezogen.

Der Freeport-McMoRan-Wert an der Börse wurde auf 99.92 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch