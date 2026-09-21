S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Freeport-McMoRan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Freeport-McMoRan-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Freeport-McMoRan-Papiers betrug an diesem Tag 10.54 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 948.767 Freeport-McMoRan-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 67’874.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71.54 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 578.75 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Freeport-McMoRan bezifferte sich zuletzt auf 102.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch