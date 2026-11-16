S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Franklin Resources von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Franklin Resources-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38.50 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Franklin Resources-Aktie investierten, hätten nun 259.740 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’355.84 USD, da sich der Wert eines Franklin Resources-Papiers am 13.11.2026 auf 36.02 USD belief. Das entspricht einem Minus von 6.44 Prozent.

Der Börsenwert von Franklin Resources belief sich zuletzt auf 18.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch