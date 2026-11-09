S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: So viel Verlust hätte ein Franklin Resources-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 09.11.2021 wurde die Franklin Resources-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35.72 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Franklin Resources-Aktie investiert hat, hat nun 27.996 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 944.29 USD, da sich der Wert eines Franklin Resources-Anteils am 06.11.2026 auf 33.73 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 5.57 Prozent verkleinert.

Franklin Resources markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch