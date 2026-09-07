S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Franklin Resources-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Franklin Resources-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 25.93 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Franklin Resources-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38.565 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’339.38 USD, da sich der Wert eines Franklin Resources-Anteils am 04.09.2026 auf 34.73 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 33.94 Prozent.

Alle Franklin Resources-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch