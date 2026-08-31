Franklin Resources Aktie 931882 / US3546131018
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Resources von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Franklin Resources-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Franklin Resources-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Franklin Resources-Aktie 25.66 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.897 Franklin Resources-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 135.04 USD, da sich der Wert eines Franklin Resources-Anteils am 28.08.2026 auf 34.65 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 135.04 USD entspricht einer Performance von +35.04 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Franklin Resources eine Börsenbewertung in Höhe von 17.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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