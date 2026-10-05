Franklin Resources Aktie 931882 / US3546131018
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Resources von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Franklin Resources-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das Franklin Resources-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Franklin Resources-Aktie betrug an diesem Tag 23.90 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Franklin Resources-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 418.410 Anteilen. Die gehaltenen Franklin Resources-Aktien wären am 02.10.2026 13’728.03 USD wert, da der Schlussstand 32.81 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37.28 Prozent vermehrt.
Alle Franklin Resources-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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