Heute vor 1 Jahr wurden Franklin Resources-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Franklin Resources-Aktie 21.68 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Franklin Resources-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.613 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 147.79 USD, da sich der Wert einer Franklin Resources-Aktie am 20.11.2026 auf 32.04 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47.79 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Franklin Resources belief sich zuletzt auf 16.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch