S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Resources-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Die Franklin Resources-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27.94 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Franklin Resources-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.579 Franklin Resources-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 33.77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120.87 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20.87 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Franklin Resources betrug jüngst 17.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch