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05.11.2026 16:36:20
S&P 500-Papier Fox-Aktie: Über diese Dividende können sich Fox-Aktionäre freuen
Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende auszuschütten.
Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Fox am 04.11.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0.56 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 3.70 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung lässt sich Fox 287.00 Mio. USD kosten. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 3.61 Prozent.
Veränderung der Fox-Dividendenrendite
Schlussendlich notierte der Fox-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 61.62 USD. Für das Jahr 2026 weist der Fox-Titel eine Dividendenrendite von 1.20 Prozent auf. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1.05 Prozent betrug.
Reale Rendite und Kursentwicklung im Vergleich
Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Fox-Kurs via NASDAQ 59.60 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 77.88 Prozent besser entwickelt als der Fox-Kurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Fox
Für 2027 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0.58 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0.94 Prozent fallen.
Kerndaten von Dividenden-Aktie Fox
Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Fox steht aktuell bei 25.123 Mrd. USD. Fox besitzt aktuell ein KGV von 12.20. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Fox einen Umsatz von 17.126 Mrd.USD sowie ein EPS von 3.84 USD.
Redaktion finanzen.ch
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