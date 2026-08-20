Fox Aktie 46187409 / US35137L1052
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fox-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Fox-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Fox-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Fox-Aktie bei 58.97 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Fox-Aktie investiert hat, hat nun 169.578 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2026 11’524.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67.96 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15.25 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Fox bezifferte sich zuletzt auf 28.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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