S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Fox-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 51.27 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Fox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.950 Anteilen. Die gehaltenen Fox-Aktien wären am 15.10.2026 111.45 USD wert, da der Schlussstand 57.14 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11.45 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Fox bezifferte sich zuletzt auf 23.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch