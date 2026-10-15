Fox Aktie 46187409 / US35137L1052
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Fox-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Fox-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fox-Papier bei 57.55 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Fox-Aktie investiert hat, hat nun 17.376 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fox-Aktie auf 62.21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’080.97 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8.10 Prozent zugenommen.
Am Markt war Fox jüngst 26.39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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