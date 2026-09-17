Fox Aktie 46187409 / US35137L1052
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Fox-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Fox-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Fox-Papiers betrug an diesem Tag 59.22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Fox-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.689 Fox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 111.72 USD, da sich der Wert einer Fox-Aktie am 16.09.2026 auf 66.16 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 11.72 Prozent vermehrt.
Alle Fox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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