S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Fox-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Fox-Papiers betrug an diesem Tag 59.22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Fox-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.689 Fox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 111.72 USD, da sich der Wert einer Fox-Aktie am 16.09.2026 auf 66.16 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 11.72 Prozent vermehrt.

Alle Fox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch