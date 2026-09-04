Fox Aktie 46238775 / US35137L2043
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Fox-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 04.09.2021 wurde das Fox-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 34.13 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Fox-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.930 Fox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 177.18 USD, da sich der Wert einer Fox-Aktie am 03.09.2026 auf 60.47 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 177.18 USD entspricht einer Performance von +77.18 Prozent.
Fox war somit zuletzt am Markt 25.25 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fox Corp B
|
16:02
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11:04
|Fox News presenter and Trump ally Maria Bartiromo departs after 12 years (Financial Times)
|
28.08.26
|S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)