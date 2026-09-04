S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingefahren

Am 04.09.2021 wurde das Fox-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 34.13 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Fox-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.930 Fox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 177.18 USD, da sich der Wert einer Fox-Aktie am 03.09.2026 auf 60.47 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 177.18 USD entspricht einer Performance von +77.18 Prozent.

Fox war somit zuletzt am Markt 25.25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch