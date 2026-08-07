S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingefahren

Am 07.08.2021 wurde das Fox-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 33.74 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Fox-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 296.384 Fox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’410.79 USD, da sich der Wert einer Fox-Aktie am 06.08.2026 auf 55.37 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 16’410.79 USD entspricht einer Performance von +64.11 Prozent.

Fox war somit zuletzt am Markt 22.00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch