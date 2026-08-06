Fox Aktie 46187409 / US35137L1052
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Fox-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 06.08.2021 wurde das Fox-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36.48 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Fox-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.741 Fox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 160.86 USD, da sich der Wert einer Fox-Aktie am 05.08.2026 auf 58.68 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 160.86 USD entspricht einer Performance von +60.86 Prozent.
Fox war somit zuletzt am Markt 24.80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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